Цымбалюк-Романовская объяснила, почему назвала дочь "королевским" именем

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Дочь пианистки появилась на свет в одном из столичных роддомов. Третья супруга легендарного актера Армена Джигарханяна предпочитала не афишировать беременность, но и не скрывалась. Виталина прекрасно себя чувствовала и почти до самого конца выходила в свет и работала.

На днях стало известно, что новоиспеченная мать назвала наследницу Викторией. В Сети по достоинству оценили выбор пианистки. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах, назвав имя "королевским". В новом интервью aif.ru Цымбалюк-Романовская объяснила, почему решила именно так назвать дочь.

"Дочь родилась в день рождения моей мамы, а имя — в память о папе. У меня были замечательные родители, самые лучшие. Они не просто меня любили, они жили ради меня. А поскольку несколько лет назад их не стало, я очень хотела отблагодарить их таким образом за то, что дали мне жизнь и научили любить. Мне кажется, это прекрасное продолжение", - сообщила пианистка.

Она рассказала, что осознанное желание стать мамой у нее возникло после 40 лет. А когда не стало ее родителей, Виталина осознала, что сама перестала быть ребенком. Цымбалюк-Романовская предпочитает не афишировать отца своей дочери, но не скрывает, что официально она не замужем.