Российские войска продолжают разгром украинских вооруженных формирований, вторгшихся на территорию Курской области. Подразделения группировки ВС России "Север", продолжая наступление, нанесли поражение частям восьми бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники противника в курском приграничье и в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили до 235 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".

В общей сложности с момента вторжения в Курскую область противник потерял более 74 245 военнослужащих. ВС России уничтожили 406 танков, 610 артиллерийских орудий. Поражено 123 станции РЭБ, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.