Ольга Дроздова: "Роль Кати в "Бандитском Петербурге" мне особенно дорога"

Ольга Дроздова - знаменитая актриса театра и кино. Особенно зрителям запомнилась ее работа в многосерийном фильме "Бандитский Петербург". Там она играла со своим мужем, актером Дмитрием Певцовым и их близким другом, актером Алексеем Серебряковым. Этот экранный любовный треугольник так полюбился зрителям, что и спустя годы приходит на память россиянам.

В новом интервью Ольга Дроздова подчеркнула, что муж никогда не "протаскивал" ее в кино и не упрашивал режиссеров взять ее на роль. Актриса призналась:

"Роль Кати в "Бандитском Петербурге" мне особенно дорога, потому что она дошла до сердец зрителей... Много лет люди везде называли меня Катей. Но я отказалась сниматься в продолжении, потому что все сказала в первом фильме".

Дроздова высказала уверенность, что роль удалась еще и благодаря таким партнерам как Певцов и Серебряков. Отметим, что в продолжении фильма роль Кати исполнила актриса Анна Самохина. Ольга Дроздова сообщила, что режиссер спросил у нее совета, и актриса ответила, что видит в этой роли только Самохину, передает "Мир новостей".