Накануне, 13 апреля, был нанесен удар "Искандерами" по месту совещания командующего состава украинской ОТГ "Северск" в Сумах. В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих и офицеров ВСУ, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города, отмечается в ведомстве.

Отметим, что восемь атак на объекты российской энергетики устроили за минувшие сутки украинские вооруженные формирования. 13 апреля украинский беспилотный летательный аппарат атаковал энергообъект "Белгородэнерго" в Белгородской области. В результате энергоснабжения лишились более 700 человек.

Тем временем российские военные продолжили наносить высокоточные удары по тыловым районам ВСУ. Этой ночью взрывы прогремели в Одессе, Харькове и в подконтрольной противнику части Запорожской области. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов — это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре.