Собянин открыл новое здание Троицкого районного суда

Сегодня в ТиНАО открыли новое здание Троицкого районного суда. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

В учреждении будут рассматриваться уголовные, гражданские дела и связанные с административными правонарушениями, а также апелляционные жалобы. В здании обустроены 20 залов судебных заседаний, оснащённых системами аудио-видеофиксации. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы и лифты. Благоустроена и прилегающая территория.

"Сегодня микрорайонный суд, который здесь строится, обслуживает более 200 тысяч населения. Это уже целый город. Поэтому потребовалось строительство нового районного суда: современного, качественного, комфортного для жителей и для работы судей. Мы определили техническое задание, курировали и вот построили такой большой достаточно серьёзный суд. В целом, в городе в ближайшие годы будет построено ещё четыре суда в Старой Москве, ну и, конечно, надо в Новой Москве практически целиком обустраивать судебную систему", - сказал Сергей Собянин.