"Нацист!": Медведев напомнил Мерцу о его родословной

Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Фридриха Мерца к ударам по Крымскому мосту. В соцсети X зампред Совбеза напомнил кандидату в канцлеры ФРГ его родословную.

Как сказано в сообщении Медведева, кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь он предлагает нанести удар по Крымскому мосту. "Подумай дважды, нацист!", - предупредил Мерца российский политик.

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц ранее допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву. По словам кандидата в канцлеры, ВСУ находятся в оборонительном режиме. Однако, считает Мерц, они должны иметь возможность наносить удары по объектам на территории России - в частности, по Крымскому мосту.