Громкие заявления Вооруженных сил Украины (ВСУ) об американских истребителях F-16 и их мощи закончились — киевский режим смолк, поскольку эти самолеты не могут противостоять российской армии. На это указывает издание Military Watch Magazine (MWM).

13 апреля российское Министерство обороны сообщало, что наша система противовоздушной обороны сбила истребитель F-16, который использовали украинские националисты. До того на Украине рассказали о гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ.

Утрата украинской армией F-16 издание объясняет просто: поставленные странами-членами НАТО, включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию, самолеты устарели и лишены ключевых функций.

При этом в командовании ВСУ "опасения насчет ограничений в работе F-16 идут вразрез с еще недавними радужными надеждами, что самолет перепишет правила игры на поле боя", пишет MWM.

Между тем главком силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи скептически высказался о нынешних возможностях украинской армии. Он заявил, что "трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины" в рамках российской специальной военной операции.