Видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей, зафиксировал точное попадание одной из российских ракет "Искандер". Видно, как на месте взрыва поднимается столб пыли и дыма. Кадры уже фактически из эпицентра. Ракета точно попала в здание конгресс-центра Сумского университета. Разрушена крыша. Стены нет. Вокруг очень много военных. Потом тела погибших начали вытаскивать из под обломков и складывать на тротуаре.

"Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск". В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ. Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселённого города", - говорится в сообщении Минобороны России.

Согласно расписанию конгресс-центра, сбор на военное мероприятие был в 9:30 утра. Начало - в 10. А уже в 11 должна была пройти детская выставка. Так подло украинские военные попытались прикрыться мирным населением. Однако ракеты прилетели точно по цели примерно в 10:15. В самый разгар сбора личного состава ВСУ.

"И сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается. У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

И как бы ни хотели власти Украины скрыть подробности - не удалось. Одним из первых правду пытался сказать мэр Конотопа. Он обратился к главе военной администрации Сумской области Владимиру Артюху: "Чучело, если ты до 18:00 не встанешь на колени, скотина, и не извинишься перед людьми, и не сложишь свои полномочия главы администрации, красношапка, блин, я тебе такое устрою".

Артюх требования не выполнил. Говорят, что мэру Конотопа звонили из Киева и просили поубавить пыл. Поэтому повторное заявление было менее воинствующим. Семенихин заявил, военные были, но никто из них якобы не погиб.

117-я бригада теробороны - это та самая, что принимала активное участие в боях на территории Курской и Белгородской областей. Те, кто сжигали российские села и расстреливали в подвалах стариков. И вот уже по интернету распространяются некрологи.