Друг рассказал о душевном состоянии Михаила Ефремова: "Участь, которой не позавидуешь"

Михаил Ефремов вышел из колонии 9 апреля. В тот же день он приехал в свою московскую квартиру. Сопровождал актера Никита Высоцкий, он же отбивался от налетевших на звезду сериала "Граница. Таежный роман" журналистов.

Сейчас Ефремов восстанавливает здоровье. Он практически каждый день ходит в больницу. О состоянии Михаила Олеговича рассказал его друг певец Сергей Савин.

Музыкант ответил на вопрос, стал бы он участвовать в общих с Ефремовым проектах, ведь сейчас многие артисты отказываются выходить на одну сцену с отсидевшим в тюрьме актером.

"Отвечу просто. Да, я стал бы сотрудничать в общих проектах с Михаилом. Прежде всего, он актёр. Во-вторых, налицо трагическое судьба. Всё-таки стать тем самым человеком, который лишил другого человека жизни, это участь, которой не позавидуешь… У Миши сейчас тяжелое моральное и физическое состояние", — заявил Савин.

По его словам, Никита Высоцкий и Иван Охлобыстин оберегают Ефремова от нападок. Они пытаются потушить волну хейта. Масла в огонь подлили новости о том, что после освобождения актеру сулят огромные гонорары.

"Уверен, Ефремов мало рад тому, что сейчас он стоит 2,5 млн рублей за съемочный день. Ему самому на душе от этого не легче. Мы все, кто с ним общался, знаем, что Михаил в душе человек добрый. Нет, я его не оправдываю. Но у него страшная зависимость, болезнь", — отметил Савин в беседе с "АиФ", добавив, что деньги Ефремову очень пригодятся, ведь он пообещал поддерживать семью погибшего в ДТП.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве произошла автоавария с участием Михаила Ефремова. Актер на своем внедорожнике врезался в машину курьера Сергея Захарова. Мужчина погиб на месте. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.