Актрису Дроздову отправили под арест после нападения с ножом на Илью Деля

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест актрису Театра комедии Александру Дроздову по обвинению в нанесении ножевых ранений сожителю, актеру Театра им. Ленсовета Илье Делю, сообщает ТАСС.

Отметим, что сам Илья Дель, который с серьезной травмой был госпитализирован, уже успел выйти на связь с многочисленными поклонниками и сообщил, что чувствует себя удовлетворительно, и дал понять, что не намерен писать заявление на Александру Дроздову. Однако на актрису возбуждено уголовное дело, ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, на днях стало известно, что Александра Дроздова в разгар ссоры дважды вонзила нож в своего возлюбленного, актера Илью Деля. Оказалось, она ранила его в легкое. Впоследствии Александра утверждала, что защищалась - сожитель был пьян, распускал руки и якобы представлял опасность для ее маленького сына.