Мурашко: Токсичный бодипозитив отбирает у россиян годы жизни

Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или игнорирует связь между ожирением и здоровьем, вредна для самих граждан. Такую позицию озвучил в понедельник, 14 апреля, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как подчеркнул глава Минздрава, подобный токсичный бодипозитив отнимает у россиян годы здоровой жизни, ведь людям с ожирением необходимо помогать — в том числе с применением фармацевтических препаратов и технологий, доступных медикам.

Мурашко напомнил, что ожирение является серьезным медицинским состоянием и одним из ключевых факторов риска, который формирует до 40% случаев неинфекционных заболеваний, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации федерального проекта "Здоровье для каждого" власти хотят добиться того, чтобы доля граждан России, ведущих здоровый образ жизни, к 2036 году должна составить почти 15% от всего населения страны.

Помочь этому по-своему пытаются в Государственной думе. Например, депутат Амир Хамитов предложил ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. Парламентарий счел, что благодаря этому "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".