"Девушке сейчас тяжело": Екатерина Мизулина предложила помощь вдове Паши Техника

Перед похоронами Паши Техника его бывшая жена Ева Карицкая напала с обвинениями на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Вдова рэпера возмутилась, что Мизулина открестилась от знакомства с ней.

Разгневанная Карицкая припомнила главе Лиги безопасного интернета, что инициированная ею проверка Техника на пропаганду наркотиков завершилась штрафом, который Паша даже не оплатил.

"Екатерина Мизулина, скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Благодаря тому, что вам кто-то позвонил? Да? Поэтому давайте не будем на меня сейчас гнать", — дерзко заявила Ева.

Но после похорон Карицкая поняла, что перегнула. Она записала публичное обращение, в котором извинилась перед Мизулиной. Екатерина с пониманием отнеслась к вдове и простила ее.

"Извинения, естественно, я принимаю. Понимаю, что девушке сейчас тяжело, в таком состоянии с горяча можно совершить необдуманные поступки. Желаю ей сил, чтобы пережить боль утраты близкого человека. Желаю поскорее обрести душевное равновесие, чтобы жить дальше. Если нужна какая-то помощь — я всегда рядом", — написала Екатерина в своем Telegram-канале.