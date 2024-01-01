Жительница Канска зарубила трех маленьких детей топором

В Красноярском крае расследуют уголовное дело по факту убийства троих малолетних детей. Об этом в понедельник, 14 апреля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, 29-летняя жительница Канска, по данным следствия, зарубила топором 4-летнюю девочку и двоих мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Их тела с характерными ранениями и повреждениями нашли в частном жилом доме.

Расследование идет по статье об убийстве малолетних, совершенном с особой жестокостью. Следователи и криминалисты собирают доказательства и выполняют следственные действия по установлению обстоятельств и мотива преступления.

Подозреваемая задержана, следователь планирует ходатайствовать перед судом о ее заключении под стражу.

В прокуратуре Красноярского края рассказали РИА Новости, что задержанная женщина состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили агентству, что она страдает параноидальной шизофренией.

Telegram-канал Mash сообщает, что выжил четвертый ребенок — 7-летний мальчик. Он после уроков в школе отправился к бабушке с дедушкой, что его и спасло. Школьные педагоги рассказали, что в плане учебы к детям претензий не было, они хорошо учились. Также отмечается, что семья состояла на учете из-за того, что в 2024 году отец избил одного из детей — того, что выжил. Мужчину привлекали к административной ответственности.

По информации Telegram-канала SHOT, в день трагедии глава семейства отправился на работу — он водитель — а мать осталась с двумя младшими детьми. После школы старший сын вернулся домой. По неизвестной причине женщина расправилась с тремя детьми. Затем пришла к своим родителям, у которых в это время находился четвертый ребенок, и рассказала о преступлении.