Встречи с экспертами и фестиваль: в столице анонсировали новую программу для креативного бизнеса

Правительство Москвы подготовило "Креативный бизнес-практикум" - программу поддержки для представителей сферы моды и дизайна. До конца года в городском пространстве "АКИ.лаб" проведут серию мероприятий с экспертами и лидерами рынка.

"Участники проекта узнают, как привлекать инвесторов и продвигать свой бренд за рубежом, обсудят современные тренды и смогут найти деловых партнеров. Запланировано больше 10 встреч, первая пройдет 29 апреля", - приводит слова заммэра Натальи Сергуниной информагентство "Москва".

В ходе семинаров будут разобраны все основные вопросы развития бизнеса. Так, одну из встреч посвятят авторскому праву, другую - способам выхода компании на рынок, третью - применению инновационных материалов в производстве. Также среди тем - инфраструктурные возможности Москвы.

Кроме того, предпринимателей из индустрии моды ждет фестиваль с презентациями и практикумами.

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