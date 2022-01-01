ВС России нанесли удар по полку связи ВСУ под Николаевом

Взрыв прогремел в Воскресенске Николаевской области. По предварительным данным, прилетело в расположенный в городе полк связи.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ракетный удар пришелся по системе РЭБ. Также поражены ретрансляторы. Подпольщики уточняют сведения.

Ранее Лебедев сообщил, что местные власти разрешили повторные захоронения на николаевских кладбищах. Решение было принято из-за отсутствия свободных площадей на городских кладбищах под новые захоронения. Лебедев отмечает, что проблема была актуальной еще до 2022 года, тогда и надо было искать места для расширения или открытия нового участка кладбищ.