Собянин: Московская неделя предпринимательства пройдет с 22 мая по 1 июня

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Московская неделя предпринимательства пройдет с 22 мая по 1 июня.

"С 22 мая по 1 июня пройдет Московская неделя предпринимательства. Это масштабное событие ежегодно объединяет ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов. Для участников это возможность обсудить ключевые бизнес-тренды, развить свое дело и запустить новые проекты. Весь город станет большим бизнес-пространством. Жители смогут увидеть, как московские предприниматели развивают экономику столицы и меняют ее облик", - написал глава города в телеграм-канале.

Участников ожидают пять бизнес-треков: детских товаров, красоты, предпринимательства, инноваций и креативный. Пройдут мероприятия, в частности, в "Лужниках", кластере "Ломоносов", центральном парке "Сколково".

Среди главных событий - Positive Hack Days Fest по кибербезопасности (22–24 мая) и День предпринимательства на Болотной площади.

Все подробности можно узнать здесь.