Европа задумала возобновить импорт российского газа

Крупные компании в государствах — членах Евросоюза заговорили о возобновлении импорта природного газа из России. Об этом рассказали в понедельник, 14 апреля, информированные источники.

По словам собеседников Reuters, речь идет о том, что невозможно было представить себе еще годом ранее при геополитических реалиях сегодняшнего дня. Однако в Европе действительно полагают, что "импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром", может быть хорошей идеей".

В пользу возобновления закупок говорит неустойчивость энергобезопасности Европы, которую усугубляет зависимость от поставок из Соединенных Штатов, рассказали источники агентства.

Однако пока закупки газа у России — не более чем разговоры и слухи, ведь восстановление импорта энергоносителей при санкционном режиме потребовало бы существенного пересмотра политики Евросоюза.

Ранее отмечалось, что вопрос закупок энергоносителей у России в нынешних геополитических условиях расколол Европу на два лагеря. В Германии хотят "иметь возможность снова обсуждать закупки российского газа", а в Чехии боятся восстановления "Северных потоков", потому что вместе с Германией значительная часть Европы снова впадет в энергетическую зависимость от России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков подтвердил, что европейцы уже много потратили газа из подземных хранилищ — сейчас они заполнены примерно на 32%, тогда как в предыдущие годы показатель превышал 50%. Поэтому "теперь им нужно будет много покупать к следующему отопительному сезону".