"Запомни! Я не твой официант": 8-летний сын поставил на место Ксению Собчак

Ксения Собчак 8 лет назад стала мамой. Сына Платона она родила от своего первого мужа Максима Виторгана. Мальчик вырос и сейчас журналистка пожинает плоды прогрессивного воспитания.

Накануне Собчак с нынешним своим супругом Константином Богомоловым и сыном улетела в Африку. После первой ночи в отеле Ксения не могла поднять себя с кровати и попросила Платона принести ей кофе.

Когда мальчик с подносом вошел в спальню, Собчак уже приготовила телефон, чтобы снял милое видео. "Скажи, пожалуйста, Платон Максимыч, для чего рожают сыновей?" — обратилась Ксения к сыну.



Но наследник журналистки быстро смекнул к чему клонит мать и сразу поставил ее на место, показав, что прислуживать он не намерен. "Давно хотел тебе сказать. Запомни раз и навсегда! Я не твой официант", — твердым голосом произнес Платон.

Но Собчак даже не обратила внимания на предупреждение сына. "Мне очень приятно, я тебя люблю", — поблагодарила она мальчика за кофе.

Видимо, Ксения уже просто привыкла к дерзости сына. Недавно Платон отчитал мать за ее видео в тиктоке, мальчик заявил, что ему стыдно за родительницу.