Без участия Соединенных Штатов большинство дальнобойных ракет, предоставленных украинской армии, даже не оторвалось бы от мест базирования. Такое заявление сделал в понедельник, 14 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, на Украине "находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят", причем "все это знают". Публикации такого содержания выходят в Соединенных Штатах — в частности, "New York Times недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию".

Также Лавров высказался об ударе российских военных по объекту в Сумах — киевский режим утверждает, что там погибло гражданское население и дети. В интервью газете "Коммерсантъ", выдержки из которого цитирует официальный сайт МИД России, министр рассказал о наличии фактов, подтверждающих, что "там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого".

Российские власти не раз призывали администрацию Соединенных Штатов прекратить раскручивать спираль эскалации в контексте украинского конфликта. МИД России подчеркнул, что боевое испытание в СВО новейшего комплекса "Орешник" — это четкий сигнал Западу с требованием прекратить снабжать Киев вооружениям и поощрять его к новым военным авантюрам.

Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп стремится дистанцироваться от своего предшественника. Президент США заверил, что конфликт на Украине — "это война Байдена", которая не случилась бы, "если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано".