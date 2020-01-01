Темнокожий Снейп: HBO назвал исполнителей главных ролей в сериале "Гарри Поттер"

Телеканал HBO, от которого поклонники "поттерианы" очень ждут сериал по книгам Джоан Роулинг, официально подтвердил курсировавшие слухи и сплетни: роль профессора зельеварения Северуса Снейпа исполнит темнокожий актер Паапа Эссьеду.

Британец Паапа Эссьеду к своим 35 годам успел сыграть несколько ролей в театре и сняться в нескольких сериалах, включая "Анну Болейн", "Черное зеркало" и "Проект "Лазарь", а также получить номинацию на "Эмми" за роль в сериале "Я могу уничтожить тебя".

Роль Снейпа в сериале по книгам о юном волшебнике Гарри Поттере может стать для Эссьеду настоящим прорывом, хотя далеко не все зрители готовы дать актеру такой шанс. Фанаты "поттерианы" недовольны выбором темнокожего актера на роль профессора, хотя в книгах не было прямого указания на цвет его кожи. Роулинг ограничивается эпитетом sallow (землистый, болезненный), а он вполне применим и к представителям негроидной расы.

На этом фоне выбор актеров на другие роли вызвал куда меньше эмоций. Профессора Дамблдора сыграет Джон Литгоу, Минерву Магконагалл — Джанет МакТир, Хагрида — Ник Фрост. Кастинг официально подтвердил телеканал HBO.

В 2020 году под предлогом защиты прав различных меньшинств Академия киноискусств США выставила требования к претендующим на получение премии "Оскар". В частности, требовалось, чтобы как минимум один из исполнителей главных ролей либо крупных ролей второго плана был "из недостаточно представленных расовых или этнических групп". Под этой формулировкой подразумевались и афроамериканцы.

За недостаточное diversity (разнообразие) доставалось не только организаторам "Оскара". Когда на 73-й церемонии вручения "Эмми" оказалось, что вожделенную статуэтку не получил ни один темнокожий номинант — хотя таких было около половины от общего числа соискателей — престижную телевизионную премию обвинили в расизме.