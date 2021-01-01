Blue Origin отправила Кэти Перри в космос

Спускаемая капсула американской многоразовой ракеты New Shepard, разработанной компанией Blue Origin, успешно приземлилась после суборбитального коммерческого полета. Об этом в понедельник, 14 апреля, рассказали разработчики.

В космос запустили чисто женский коллектив. В него вошли певица Кэти Перри, журналист и телеведущая Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и бизнесмен Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен, журналист и пилот вертолета Лорен Санчес, кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн — невеста руководителя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

После примерно десятиминутного полета, в течение которого можно было ощутить невесомость и увидеть Землю из космоса, парашютная система помогла капсуле приземлиться. Трансляция проводилась на официальном сайте Blue Origin.

Blue Origin уже запускала в космос звезд — в 2021 году в суборбитальном полете побывал актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь". Он стал самым пожилым человеком в истории, который отправился на орбиту, поскольку на момент этого события ему исполнилось 90 лет.

Изучение и освоение космоса остается важнейшей сферой для России. Российский лидер Владимир Путин, поздравляя 12 апреля сограждан с Днем космонавтики, заявил, что гордится плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров и других специалистов, которые работали прежде и трудятся сейчас в космической отрасли.