"Думаю, что она сейчас с нами": Петр Чернышев все еще не может отпустить умершую жену

Петр Чернышев овдовел чуть меньше года назад. Фигурист похоронил любимую жену Анастасию Заворотнюк, но все еще не может принять ее уход.

Чернышев практически каждый день появляется на кладбище, приносит жене цветы, часто приводит дочь. В день рождения Анастасии Петр заставил всю могилу роскошными букетами.

Фигурист на публике с большой нежностью говорит о любимой, и всегда оценивает, одобрила бы Заворотнюк то, что он делает. Так, на банкете после открытия "Навка Арены" вдовец заявил, что актрисе понравился бы ледовый комплекс ее подруги.

"Настя была бы безумно счастлива это видеть! Думаю, что она сейчас с нами радуется", — сказал Чернышев в документальном фильме Первого канала "Она".

Напомним, что Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с раком головного мозга. В самый сложный период семью актрисы поддерживала Татьяна Навка. Она помогала искать нужных врачей и лучшие клиники.