Путин заслушал доклад о ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе

Туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае по планам откроется в обычном режиме. Об этом на совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, президенту доложил вице-премьер Виталий Савельев.

Исключениями стали Анапа и Темрюкский район, правительственная комиссия еще не получила заключение Роспотребнадзора о состоянии пляжей в этих курортных зонах.

Владимир Путин заслушал доклад о ликвидации последствий крушения танкеров в декабре прошлого года в Керченском проливе. Чтобы исключить повторную утечку нефтепродуктов, над оставшимися частями судов до 30 октября соорудят так называемые коффердамы. Мазут будет откачивать через их технологические люки. На эти работы выделят более миллиарда рублей.

В целом же ущерб от крушения танкеров составил почти 85 миллиардов рублей - его должны компенсировать компании-судовладельцы.