Брюссель проинформировал руководство государств, входящих в Европейский союз, что не приветствует их участие в мероприятиях по случаю 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланированных в Москве. Такое заявление сделала в понедельник, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как отметила глава евродипломатии, "было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 мая в Москве, скорее всего, не будет с европейской стороны", сообщает РИА Новости.

Каллас подчеркнула, что и до представителей государств — кандидатов на вступление в Евросоюз довели эту позицию. По словам политика, "мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве". Конкретные страны Каллас не назвала, но можно предположить, что речь идет о Сербии, претендующей на членство в интеграционном объединении.

80-летие Победы над фашистами собираются отметить в Москве не только представители бывших союзных республик, но и политические лидеры ряда западных государств. 9 мая планируются переговоры президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, намерен приехать и глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Это особенно важно на фоне усугубляющихся попыток коллективного Запада переписать историю, забыв о вынесенных уроках. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что не просто так реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях.