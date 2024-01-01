Danone не сможет вернуться на российский рынок

Французский производитель продуктов питания Danone, известный прежде всего молочной продукцией, лишен возможности просто и быстро вернуться на российский рынок. Об этом рассказал в понедельник, 14 апреля, председатель совета директоров Health & Nutrition (бывшая "Данон Россия") Руслан Алисултанов.

С началом спецоперации компания решила сократить свое присутствие на нашем рынке, затем иностранные доли в российской "дочке" французской фирмы были переданы во временное управление Росимущества. В марте 2024 года это решение было отменено, а в мае 2025 года была закрыта сделка по продаже российского бизнеса Danone российской компании.

Как пояснил Алисултанов, Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и вернуться не сможет. Зато компания Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, "успешно адаптировалась к работе", сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и участник российско-американских переговоров Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок. По мнению эксперта, это свидетельство восстановления доверия.

Однако вновь войти на российский рынок после бегства с него у иностранного бизнеса просто так не выйдет. Заместитель руководителя Министерства финансов России Иван Чебесков рассказал, что ведомство разработало проект документа с перечнем требований для зарубежных компаний, желающих вернуться.