Бородина посчитала, во сколько ей обойдется свадьба с Сердюковым, и схватилась за голову

Ксения Бородина летом в третий раз выходит замуж. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал блогер Николай Сердюков. Влюбленные планируют закатить грандиозное торжество. Вот только поговаривают, что платит за все Ксения.

Когда дело дошло до оплаты счетов, Бородина схватилась за голову. Ксения не ожидала, что цены на все взлетели до небес. Отменять заказы и брони уже поздно, остается ведущей только жаловаться на невероятную дороговизну.

"Организаторы и все, кто касается свадебной индустрии, просто разводят руками и говорят, что такого треша мы уже давно не помним! То есть чтобы были такие цены", — поделилась Бородина.

По ее словам, за год все подорожало в два-три раза. И сложно найти объяснение неадекватным ценникам. "Раньше говорили, что в связи с логистикой... Но давно эта история наладилась, ничего из-за границы вести не нужно. А цены, собственно говоря, как были ненормальные, так и остались... Фарш, конечно, назад не провернешь, но мы все в шоке", — посетовала Ксения.

Телеведущая ранее рассказывала, что хочет пригласить много гостей, ввести строгий дресс-код. Бородиной важно, чтобы все было красиво. Сама Ксения готовится сменить за день три платья.