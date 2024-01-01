Эстония вновь обвинила Россию в радиопомехах для авиации

Эстония сталкивается с серьезными помехами в работе системы GPS, а исходят они из Санкт-Петербурга. Такое утверждение сделал представитель эстонского Департамента по защите прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу.

По словам Кулу, которые приводит ERR, в 2024 году его ведомство получило 307 уведомлений о радиопомехах в воздушном пространстве, 85% из них были связаны со сбоями системы GPS.

Эстонский чиновник уверяет, что "помехи носят ежедневный характер и поступают с другой стороны границы, то есть из Санкт-Петербургского региона". Ощутить воздействие пресловутых помех якобы можно "при использовании дронов вблизи восточной границы".

Кулу заявил, что создание такого рода помех нарушает устав Международного союза электросвязи (МСЭ), в котором состоят и Россия, и Эстония.

Годом ранее такие же обвинения уже звучали. Министерство иностранных дел Эстонии вызывало временного поверенного в делах России, утверждая, будто что российские власти глушат сигнал GPS над Балтикой. Глава эстонского МИД Маргус Цахкхна называл это одним из "элементов гибридной деятельности России".

Британские СМИ писали, что "секретное оружие Путина", якобы установленное в Калининградской области, мешает европейским авиакомпаниями летать над Польшей и Прибалтикой: самолеты теряют координаты, а пилоты боятся летать.