Посол Сирии опроверг сообщения о прошении убежища в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари заявил, что не просил убежище в России, вопреки сообщениям источников.

Ранее собеседники ТАСС утверждали, что сирийский дипломат обратился к российским властям с просьбой об убежище. Однако ни причина, ни иные подробности не приводились.

При этом "Коммерсантъ" со ссылкой на источники предполагал подобный вариант развития событий, утверждая, что над Джаафари нависла угроза задержания по возвращении в Сирию и проверки в рамках "правосудия переходного периода".

Однако в комментарии РИА Новости Джаафари опроверг сообщения о том, что он якобы обращался к властям России с просьбой о предоставлении ему убежища.

Башар Джаафари является послом Сирии в Российской Федерации с 5 октября 2022 года. Дипломат после смены власти на своей родине остался представителем арабской республики в Москве, при этом он активно взаимодействует с российскими властями. Так, в январе он дважды просил о встрече заместителя главы МИД России Михаила Богданова, следует из данных на официальном сайте ведомства.