Ликвидация ЧП в Черном море и лесная промышленность: Путин провел совещание с кабмином

Первый вопрос, который поднимает Владимир Путин, - насколько готовы наши черноморские курорты принять миллионы отдыхающих после ЧП, вызванного крушением танкеров. Президенту докладывают: в Крыму, Севастополе и большей части Краснодарского края открытие туристического сезона планируется в обычном режиме. Под вопросом - пляжи Анапы и Темрюкского района. Они пострадали больше всего. Местным гостиницам и санаториям принимать гостей разрешили, но можно ли будет купаться в море - заключение должен дать Роспотребнадзор.

В марте завершили демонтаж и утилизацию кормовой части танкера "Волгонефть-239". Определились, что делать с затонувшими фрагментами.

Путин: "У нас один танкер демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должно быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера". Виталий Савельев, заместитель председателя правительства России: Мы приняли такое решение, исходя из экологической безопасности. Накрыть саркофагами, коффердамами – инженерными сооружениями, в которых будут специальные люки, которые позволят откачать мазут, а потом мы будем утилизировать и сами коффердамы, и оставшиеся три части. И мы завершим эту работу".

Экологическая безопасность - требование, которое при обсуждении развития лесной промышленности является не менее важным, чем экономические показатели или импортозамещение. По видеосвязи Владимир Путин принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса в нескольких регионах. В Калужской области запущен проект деревообработки полного цикла – выпуск ДСП. В Ленинградской области создано производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области начал работу новый цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов - будут выпускать российский аналог ушедшего с нашего рынка "тетрапака". И уже наперед задумываются о переработке.

По словам президента, лесной комплекс представляет особое значение для России и имеет хорошие перспективы. На долю нашей страны приходится пятая часть мировых запасов древесины. Владимир Путин пообещал: власти обязательно будут развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств.

Путин: "В числе приоритетных задач – укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники. Кстати говоря, на некоторых проектах при их реализации были использованы исключительно российские технологии и российское оборудование. Нашим производителям будем помогать выстраивать логистические потоки и выходить на новые рынки сбыта. Кроме того, нужно постоянно повышать эффективность поддержки глубокой переработки древесины, чтобы в нашей стране появлялось больше современных предприятий с хорошо оплачиваемыми рабочими местами".

Владимир Путин попробовал поинтересоваться размером зарплаты у одной из работниц завода в Ленинградской области. Женщина жаловаться не стала. Хотя президент был очень настойчив.

- Уровень заработной платы. Сколько вам платят? - Хватает. - Это коммерческая тайна? Или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? - Среднестатистическая.

Чтобы отрасль развивалась как запланировано, а у работников не было поводов жаловаться на зарплату, наши лесные богатства нужно беречь. В том числе от огня. В некоторых регионах пожароопасный сезон наступил на месяц раньше. Группировка из 28 тысяч человек готова к борьбе со стихией. Владимир Путин резюмировал: сил и средств достаточно. Главное - их вовремя их применять.