Гарика Харламова увезли в больницу со съемочной площадки

Гарик Харламов стал членом жюри нового шоу под рабочим названием "Караоке Club". Во время съемок с юмористом произошло ЧП, его пришлось экстренно везти в больницу.

В ухе артиста застрял микронаушник. Устройство необходимо для связи артиста с режиссером-постановщиком. Гарик хотел сам достать наушник, но лишь еще глубже его загнал.

Тогда вмешалась Катерина Ковальчук. Она настояла на том, чтобы юмориста отвезли в клинику.

"Харламов исполнял песню во время съемок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена", — рассказал "СтарХиту" один из участников съемок.

Харламову предстоит неприятная процедура по выдуванию предмета из уха. Даже после того, как наушник извлекут, Гарик на непродолжительное время может потерять слух.