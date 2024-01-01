Путин велел снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

Работа спортивных федераций в России носит ярко выраженный социальный характер и не должна быть коммерческой. Такое заявление сделал в понедельник, 14 апреля, глава государства Владимир Путин, проводя совещание с кабмином.

Президент призвал "выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом".

Обращаясь к министру спорта и главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву, Владимир Путин попросил его заняться усовершенствованием нормативно-правовой базы и продолжать оказывать всяческую поддержку спортивных федераций.

Необходимо "уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения", цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Российский лидер Владимир Путин не раз указывал на необходимость пропаганды здорового образа жизни и развития инфраструктуры для занятий спортом. Президент подчеркивал, что это, в числе прочего, один из методов борьбы с алкоголизацией населения.

В декабре 2024 года глава государства велел федеральному правительству обеспечить создание Национального центра спорта. Среди приоритетов в работе по этому направлению — создание условий для полноценных занятий спортом лицами с инвалидностью.

Кроме того, летом 2024 года Владимир Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет целевых отчислений от азартных игр. Его задача — финансировать, в числе прочего, детско-юношеские секции и массовый спорт.