В скором времени ожидаются "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп.

В ходе брифинга в Белом доме политик пообещал, что "мы решим проблему Украины и России", однако конкретику не привел.

Зато американский лидер рассказал, кого винит в украинском конфликте — назвал он при этом и своего предшественника, и лидеров России и Украины, подчеркнув, что ""Байден мог остановить это, Зеленский мог это остановить, Путин никогда не должен был этого начинать", сообщает Reuters.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон игнорирует его запросы о дополнительных поставках систем Patriot. Украине договориться не удается, хотя другим странам — например, Израилю — США не отказывают, утверждает политик.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что без участия Соединенных Штатов большинство дальнобойных ракет, предоставленных украинской армии, даже не оторвалось бы от мест базирования. Дипломат подчеркивал, что "американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию".