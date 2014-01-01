Басков пожаловался на дорогой ремонт особняка на Рублевке

Николай Басков 11 лет назад купил особняк на Рублевке, но все еще не заехал в него. С 2014 года артист делает ремонт.

Как признался певец, скорей всего он сможет переехать в новое жилье только через два года. Басков шутит, что как раз совместит новоселье и 50-летний юбилей.

В особняк площадью 2 тысячи квадратных метров Николай заказал итальянскую кухня с огромной плитой и встроенной панелью для подогрева блюд. Такая роскошь обошлась ему в полмиллиона рублей за погонный метр. Также исполнитель хита "Шарманка" не скупится на посуду — он заказал наборы из натуральной латуни.

В интерьере особняка Басков сделал акцент на стиле ампир. В доме артиста будет лепнина, позолота, массивные люстры из хрусталя и парча. Мебель певец заказал у российских производителей.

Басков боится даже считать, во сколько ему обойдется отделка дома и мебель. "Если я буду считать, я с ума сойду", — поделился артист в шоу "Ты не поверишь".