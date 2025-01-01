Июньскую погоду пообещали москвичам в выходные

Столбики термометров в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные продемонстрируют значения, существенное превышающие климатическую норму. Об этом рассказала в понедельник, 14 апреля, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как уточнила эксперт в комментарии "Вечерней Москве", в субботу, 19 апреля, ожидается до плюс 24 градусов. В целом же в предстоящие выходные прогнозируется 20-22 градуса тепла.

Метеоролог Михаил Леус, в свою очередь, рассказал в своем Telegram-канале, что при апрельском начале недели в столичном регионе ожидается июньский финал — с точки зрения погодных условий.

Ранее сообщалось, что Пасха, которую в 2025 году и православные христиане, и католики отмечают 20 апреля, обещает быть "теплой и приятной", тем более что снег к тому времени должен сойти окончательно.

Неожиданные апрельские сугробы стали причиной, по которой мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переносе городского субботника, который изначально планировали провести 12 апреля. Как он пояснил, сложно убираться, когда "снега в парках и скверах больше, чем в Новый год".