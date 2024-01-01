Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом в Чечне

Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское Наурского района. Об этом в понедельник, 14 апреля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство, около 16 часов на газонаполнительной станции произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания. Жертвами этого инцидента стали три человека, находившиеся на территории объекта.

Следователи и криминалисты осматривают место взрыва, назначены судебные экспертизы, ведутся следственные действия, сообщает ТАСС.

25 марта сразу два взрыва за день прогремели в Махачкале. Первое ЧП случилось в многоэтажном жилом доме — по документам там не должно было быть жильцов, а сам он был возведен с нарушениями. Местом второго происшествия оказался салон сотовой связи, двое пострадали.

В октябре 2024 года трагедия случилась на автозаправочной станции в Грозном. При взрыве из-за нарушений в ходе перекачки топлива погибли четыре человека.