Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на высказывания предводителя киевского режима Владимира Зеленского о военной помощи. По мнению президента США, Киеву надо было лучше думать, прежде чем затевать конфликт с Россией.

Как подчеркнул Трамп во время брифинга в Белом доме, "начиная войну, надо знать, что можешь ее выиграть". При этом не следует, по мнению политика, затевать войну "с кем-то в 20 раз больше вас", а потом еще и надеяться, "что вам дадут ракеты".

Однако Зеленский всегда выпрашивает ракеты, отметил президент Соединенных Штатов. Он также напомнил, что еще во время своего первого президентского срока предоставлял Киеву противотанковые системы Javelin, сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, принимая в Вашингтоне Зеленского, обвинили его в неблагодарности и потребовали реальных шагов к миру. Не удовлетворившись ответом гостя, хозяин Овального кабинета выставил Зеленского вон, так и не подписав с ним соглашение по украинским полезным ископаемым.

В Европе тоже недовольны поведением представителей киевского режима. Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что власти Украины демонстрируют неблагодарность в ответ на получение военной помощи из Варшавы. По его оценке, "дошло до ситуации, при которой нет там памяти об этой помощи".