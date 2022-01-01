Карл III поселил красавицу-любовницу Уильяма во дворце: Кейт Миддлтон смирилась с этим ради детей

После смерти Елизаветы II во дворец вернулась любовница принца Уильяма Роуз Хэнбери. Карл III посодействовал счастью сына.

Маркиз Чамли Дэвид Роксэвидж, муж Роуз Хэнбери, долгое время занимал должность Лорда великого камергера, но после кончины королевы был отправлен в отставку. Карл III думал, как вернуть маркиза во дворец. В итоге назначил Чамли постоянным Ожидающим лордом (Lord-in-waiting). В его обязанности входит не только посещение королевских мероприятий, но и право представлять монарха. Как пишет Daily Express, Роуз Хэнбери, конечно же, должна быть рядом с мужем, поэтому и для нее во дворце нашли местечко.

Красавицу-модель изгнали из дворца в 2022 году после скандальных признаний Меган Маркл. Роуз и Кейт были подругами. В Норфолке имения Чамли и принца Уильяма находятся по соседству, что позволяло Хэнбери и Миддлтон вместе растить детей, ведь у Роуз тоже трое малышей. Но пару лет назад леди резко перестали общаться. Британские сплетники гадали, почему же маркиза и герцогиня стали избегать друг друга. Подробности скандала выдала Меган Маркл. Американка заявила, что Уильям увлекся подругой жены.

При жизни Елизаветы II все чтили традиции и заботились о репутации семьи, поэтому стоило только Кейт намекнуть на уход от принца, как Роуз вместе с мужем убрали подальше от дворца. Но сейчас ситуация изменилась. Как пишет Cosmopolitan, Уильям теперь даже особо не скрывается, когда бегает к любовнице. А Daily Mail узнала, что принц и вовсе нанял адвокатов, которые занимались разводом его родителей. Миддлтон остается только смириться, иначе она рискует потерять все — детей, положение в обществе и мужа.

Инсайдеры говорят, что Кейт мудро сменила позицию жены, на позицию матери – даже к Уильяму она стала относиться к мужу как к четвертому ребёнку.