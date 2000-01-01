Германия готова поставить Украине крылатые ракеты "Таурус", если такое решение одобрят страны Евросоюза. Об этом заявил будущий канцлер Федеративной республики Фридрих Мерц. Его избрание на эту должность ожидается только в начале 6 мая, но политик уже активно раздаёт обещания киевскому режиму.

Заявления европейских политиков с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации.

— Вокруг поставок оружия Украине идут какие-то странноватые игры. Кто первый моргнет? Вот Мерц от имени всей Германии говорит: "Да, "Таурус" мы бы поставили, но мы будем их поставлять, если будут поставлять все". Но согласия-то там нет.

— Ну, такая история, что вот поставим, если другие тоже, она наблюдается с 2022 года. Помните, как расшаркивались Шольц и Байден? Вот мы поставим "Леопарда", но сначала вы "Абрамсы". У вас танки более тяжелые, если он пройдет там, то "Леопард" за ним тоже пройдет. Сейчас ситуация повторяется. Мерцу, конечно, очень не хочется поставлять "Таурус" по одной простой причине: обслуживающий персонал, техники и прочее, это будут кадровые военные Бундесвера. Прилетит российский дрон. Соответственно, ему потом вовек не отмыться. Поэтому здесь вот именно такое ритуальное расшаркивание. Поэтому, хоть уже его и назвали злые языки Фридрих Таурусович, скорее всего, самих "Таурусов" в ближайшее время на Украине не появится, только если в составе оккупационного контингента, если войска Бундесвера действительно, как в 1918 году, появятся в Киеве.

— Вы говорите, ему не отмыться. Да мне кажется, им всем отмываться уже пора. Простите, Германия нарушает собственные законы, когда поставляет оружие воюющей стране. Это закон.

— Прямое нарушение законодательства Германии! И хочу обратить внимание, что немцы пошли дальше. Вот недавно до сих пор еще по какому-то нелепому стечению обстоятельств министр иностранных дел, наша дорогая Анналена Бербок, запретила российским и белорусским дипломатам посещать предприятия, посвященные 9 мая, 80-летие Великой Победы. Мотивируется тем, что "нет-нет-нет, нельзя". Умные люди в Германии раскопали юридическую подноготную. Выяснилось, что госпожа министр иностранных дел нарушает законодательство собственной страны. По законодательству Германии, публичные мероприятия, коими являются подобные возложения венков, цветов к монументам, являются открытыми. То есть полиция может удалить с мероприятия только человека, злостно нарушающего общественный порядок. Нарушают закон, лгут. Вот таково лицо нынешнего немецкого политика. Стыдоба, если говорить совсем кратко.

— Ну, стыдоба стыдобой. Когда речь заходит о деньгах, краска стыда лицо не зальет. Потому что, например, милитаризация Германии. Германия уже встала на эти рельсы. Это же еще и экономический проект. Учитывая, что немецкий автопром находится в худом положении. А вот сейчас Volkswagen, Porsche, они же будут производить что-то военного направления. Это для них реальный шанс получить, что называется, госзаказ и выжить?

— Volkswagen уже анонсировал переводы ряда заводов, которые были закрыты, на военные рельсы. Они вполне могут производить грузовики, какие-то легкие бронированные машины. Porsche то же самое. Rheinmetall приобретает ряд заводов за пределами Германии для производства пороха, взрывателей, готовых снарядов. Плюс, Германия в нынешнем состоянии через полосицы европейских армий, когда номенклатуры ГСМ, боеприпасов достаточно разношерстны. Банальный пример: самоходная немецкая Panzerhaubitze 2000, которую несколько штук поставили в Украине, для нее боеприпасы производятся в нескольких европейских странах. Там, условно, немецкие и норвежские нормально к ней подходят, а сделанные, предположим, в Испании или в Италии, нет, потому что марка пороха другая, другой взрыватель, хотя калибр один и тот же. Соответственно, если сейчас европейцы действительно встают на военные рельсы, им необходимо гомогенизировать всю эту номенклатуру. Иначе они повторят ошибки прошлого, когда в номенклатуре ГСМ той же гитлеровской армии было огромное количество различных масел, смазок, в итоге погорели в том числе и на этом. Для этого нужны какие-то становые хребты, милитаризация, прежде всего, ВПК. Германия, прежде всего, Франция отчасти. Другие просто не потянут. Поэтому Германия сейчас усиленно и переходит на военные рельсы. Для этого — охота на ведьм, для этого милитаризация сознания. В конечном итоге, будут сажать в тюрьмы тех пацифистов и антифашистов, которые выступают против милитаризации страны.