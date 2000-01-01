Политолог Камкин: "Германия усиленно переходит на военные рельсы"

Германия готова поставить Украине крылатые ракеты "Таурус", если такое решение одобрят страны Евросоюза. Об этом заявил будущий канцлер Федеративной республики Фридрих Мерц. Его избрание на эту должность ожидается только в начале 6 мая, но политик уже активно раздаёт обещания киевскому режиму.

Заявления европейских политиков с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации.

— Вокруг поставок оружия Украине идут какие-то странноватые игры. Кто первый моргнет? Вот Мерц от имени всей Германии говорит: "Да, "Таурус" мы бы поставили, но мы будем их поставлять, если будут поставлять все". Но согласия-то там нет.

— Ну, такая история, что вот поставим, если другие тоже, она наблюдается с 2022 года. Помните, как расшаркивались Шольц и Байден? Вот мы поставим "Леопарда", но сначала вы "Абрамсы". У вас танки более тяжелые, если он пройдет там, то "Леопард" за ним тоже пройдет. Сейчас ситуация повторяется. Мерцу, конечно, очень не хочется поставлять "Таурус" по одной простой причине: обслуживающий персонал, техники и прочее, это будут кадровые военные Бундесвера. Прилетит российский дрон. Соответственно, ему потом вовек не отмыться. Поэтому здесь вот именно такое ритуальное расшаркивание. Поэтому, хоть уже его и назвали злые языки Фридрих Таурусович, скорее всего, самих "Таурусов" в ближайшее время на Украине не появится, только если в составе оккупационного контингента, если войска Бундесвера действительно, как в 1918 году, появятся в Киеве.

— Вы говорите, ему не отмыться. Да мне кажется, им всем отмываться уже пора. Простите, Германия нарушает собственные законы, когда поставляет оружие воюющей стране. Это закон.

— Прямое нарушение законодательства Германии! И хочу обратить внимание, что немцы пошли дальше. Вот недавно до сих пор еще по какому-то нелепому стечению обстоятельств министр иностранных дел, наша дорогая Анналена Бербок, запретила российским и белорусским дипломатам посещать предприятия, посвященные 9 мая, 80-летие Великой Победы. Мотивируется тем, что "нет-нет-нет, нельзя". Умные люди в Германии раскопали юридическую подноготную. Выяснилось, что госпожа министр иностранных дел нарушает законодательство собственной страны. По законодательству Германии, публичные мероприятия, коими являются подобные возложения венков, цветов к монументам, являются открытыми. То есть полиция может удалить с мероприятия только человека, злостно нарушающего общественный порядок. Нарушают закон, лгут. Вот таково лицо нынешнего немецкого политика. Стыдоба, если говорить совсем кратко.

— Ну, стыдоба стыдобой. Когда речь заходит о деньгах, краска стыда лицо не зальет. Потому что, например, милитаризация Германии. Германия уже встала на эти рельсы. Это же еще и экономический проект. Учитывая, что немецкий автопром находится в худом положении. А вот сейчас Volkswagen, Porsche, они же будут производить что-то военного направления. Это для них реальный шанс получить, что называется, госзаказ и выжить?

— Volkswagen уже анонсировал переводы ряда заводов, которые были закрыты, на военные рельсы. Они вполне могут производить грузовики, какие-то легкие бронированные машины. Porsche то же самое. Rheinmetall приобретает ряд заводов за пределами Германии для производства пороха, взрывателей, готовых снарядов. Плюс, Германия в нынешнем состоянии через полосицы европейских армий, когда номенклатуры ГСМ, боеприпасов достаточно разношерстны. Банальный пример: самоходная немецкая Panzerhaubitze 2000, которую несколько штук поставили в Украине, для нее боеприпасы производятся в нескольких европейских странах. Там, условно, немецкие и норвежские нормально к ней подходят, а сделанные, предположим, в Испании или в Италии, нет, потому что марка пороха другая, другой взрыватель, хотя калибр один и тот же. Соответственно, если сейчас европейцы действительно встают на военные рельсы, им необходимо гомогенизировать всю эту номенклатуру. Иначе они повторят ошибки прошлого, когда в номенклатуре ГСМ той же гитлеровской армии было огромное количество различных масел, смазок, в итоге погорели в том числе и на этом. Для этого нужны какие-то становые хребты, милитаризация, прежде всего, ВПК. Германия, прежде всего, Франция отчасти. Другие просто не потянут. Поэтому Германия сейчас усиленно и переходит на военные рельсы. Для этого — охота на ведьм, для этого милитаризация сознания. В конечном итоге, будут сажать в тюрьмы тех пацифистов и антифашистов, которые выступают против милитаризации страны.