Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 14 апреля, что поставил России дедлайн по перемирию в рамках конфликта на Украине

По утверждению американского политика, он "установил дедлайн по прекращению огня для Путина". Конкретную дату Трамп называть не стал, упомянув "дипломатическую чувствительность" этой темы, сообщает Reuters.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицательно ответил на вопрос "Коммерсанта" о том, удалось ли в ходе российско-американских контактов сформулировать основные параметры соглашения.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей специальной военной операции, при этом стратегическая инициатива полностью сосредоточена в руках ВС России. Москва выступает за разрешение украинского конфликта строго при условии устранения его первопричин.

При этом предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому во время его неудачного вашингтонского вояжа четко продемонстрировали, что он проигрывает в противостоянии с Россией, не имеет никаких "переговорных карт" и не может требовать никаких гарантий в виде вступления в НАТО.