Вопрос Путина о зарплате озадачил работницу мебельной фабрики

Российский лидер Владимир Путин смутил работницу предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления, расположенного в Ленинградской области. Президент поинтересовался у женщины ее зарплатой.

В ходе совещания с кабмином Путин попросил руководителя компании "оторвать кого-то (из сотрудников), хотя бы одного из них, от производственного цикла". Одна из женщин, отозвавшись на просьбу президента, рассказала, что приехала из Приднестровья и трудится на фабрике около года.

Однако на вопрос о зарплате работница ответила уклончиво: "Хватает". Глава государства поинтересовался, может ли она "с нами поделиться" конкретной суммой или это коммерческая тайна. Женщина заявила, что "просто не хотела бы разглашать".

Зато на следующий вопрос — о социально-бытовых условиях, созданных руководством предприятия — сотрудница ответила заверениями в том, что все необходимое доступно и работает хорошо.

Ранее замглавы кабмина Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует к маю доработать параметры новой системы оплаты труда бюджетников и передать их отдельным регионам для апробации в рамках пилотного проекта. Владимир Путин назвал дедлайн перехода на эту систему — 2027 года.

Между тем в Государственной думе предложили подумать над ежемесячными выплатами домохозяйкам. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов отмечал, что можно было бы выплачивать за ведение домашнего хозяйства по прожиточному минимуму, если в семье среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.