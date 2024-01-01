"Ленивая!": Тарасов публично отчитал Анастасию Костенко

Многодетная мама Анастасия Костенко старается на публике показывать, что у нее идеальная семья. Но иногда муж ставит ее в неловкое положение. Дмитрий Тарасов ничего не скрывает от своих подписчиков в соцсетях и порой уж слишком откровенен.

Так, на днях, футболист опубликовал на своей страничке в соцсети видео из спортзала. Судя по кадрам, супруги решили провести совместную тренировку. Но Тарасов публично отчитал Костенко. Мол, после четвертых родов его жена даже не старается вернуть себе былую стройность и занимается без энтузиазма.

"Ребята, вы видите, что я поработал. А вот человек на отдыхе. Ленивая, ленивая!" — заявил Дмитрий и показал Анастасию.

Костенко явно смутилась, экс-модель пыталась доказать, что достойно тренируется, однако муж не стал жалеть ее.

Напомним, Анастасия Костенко родила четвертого ребенка 15 февраля 2024 года. Многодетная мама ведет блог и занимается хозяйством.