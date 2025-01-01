Kia включила Россию в план продаж на 2025 год

Южнокорейский автопроизводитель Kia объявил о включении России в план продаж на 2025 год. Компания рассчитывает реализовать на российском рынке 50 тысяч автомобилей.

Как сообщает Yonhap, на фоне восстановления диалога России с Соединенными Штатами компании в Южной Корее задумались над возвращением на российский рынок.

Одним из примеров является Kia – компания обновила план продаж на 2025 года, рассчитывая на то, что это станет станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai Motor Group проводит анализ экономической целесообразности восстановления работы на российском рынке. Не исключено, что если Москве и Сеулу удастся наладить отношения и договориться о снятии санкций, этот производитель вернется в Россию.

Однако нельзя сказать, что россияне лишены возможности купить южнокорейские машины. Еще весной 2023 года Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта, в том числе включив в него, в числе прочих, автомобили Hyundai и Kia.