Киевский режим не оставляет попыток ударить по российской земле — российская система противовоздушной обороны предотвратила новые атаки украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, за ночь было ликвидировано и сбито 115 дронов, летевших на пять российских регионов.

В частности, 109 БПЛА сбили над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки дрона ВСУ на энергообъект в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что во время предварительного следствия будут установлены все причастные к этому преступлению.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров напомнил о роли Запада в обстрелах российской земли. Он подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов большинство дальнобойных ракет, предоставленных украинской армии, даже не оторвалось бы от мест базирования.