Украина должна разорвать отношения с Соединенными Штатами после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Киев виноват в начале конфликта с Россией. С таким предложением выступила в понедельник, 14 апреля, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По мнению украинского парламентария, "США — союзник России сейчас, к сожалению", а потому вся нынешняя ситуация "теоретически" является поводом для "расторжения дипломатических отношений" между Киевом и Вашингтоном.

Это не первое подобное заявление Безуглой. В марте она призывала "привыкнуть воспринимать власти США как нашего врага и союзника России", а также не ждать ничего от переговоров с американскими политиками. В соцсетях она писала, что "любая подпись Украины при текущих обстоятельствах – это шаг к капитуляции".

Ранее американский лидер Дональд Трамп весьма резко высказался о предводителе киевского режима Владимире Зеленском. Президент Соединенных Штатов заявил, что надо было думать, начиная войну с государством, которое в 20 раз больше тебя. Трамп также высмеял Зеленского за то, что в такой ситуации он выпрашивает ракеты у других.

При этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Белому дому следует рассмотреть возможность смены украинского руководства — надавить на Зеленского и заставить его оставить пост главы государства, чтобы стало возможным мирное урегулирование на Украине.