Напавшего на полицейского в Москве американца отправили в психбольницу

Мещанский суд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры о принудительном лечении гражданина США Джозефа Татера, которого обвиняют в нападении на московского полицейского. Об этом в понедельник, 14 апреля, рассказала адвокат американца Полина Власюк.

По словам юриста, судья решила освободить Татера от дальнейшего наказания и избрала ему принудительные меры медицинского характера. Американца будут лечить в психиатрическом стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что Татер в момент нападения на сотрудника правоохранительных органов, как решил суд, был невменяем. Мужчину в сопровождении медицинского работника и сотрудников правоохранительных органов отправят в психиатрическую больницу, сообщает ТАСС.

Ранее Джозеф Татер заявил, что отказывается считать себя американцем. Он утверждал, что явился в Россию просить политического убежища из-за гонений со стороны американских властей — якобы его 18 лет преследовало ЦРУ, а его мать убили сотрудники спецслужб США.

Тем временем Москва и Вашингтон провели новый обмен заключенными. Задержанный на Кипре по запросу Соединенных Штатов россиянин Артур Петров вернулся в Россию в обмен на осужденную российским судом за государственную измену Ксению Карелину — уроженку Свердловска (ныне — Екатеринбург), получившую американский паспорт.