Герои СВО: сержант Нурсеитов под огнем противника вынес раненых товарищей

Старший сержант Владимир Уханев, рискуя жизнью, смог восстановить радиостанцию, повреждённую в результате обстрела боевиков, и обеспечил связь в батальонной тактической группе. По вновь организованным каналам были переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым был нанесён удар.

Гвардии младший сержант Кайрат Нурсеитов, попав под массированный огонь со стороны ВСУ, вынес двух раненых товарищей из зоны поражения. Оказав им первую помощь, организовал эвакуацию в полевой госпиталь, а затем продолжил вести бой.