Российский "Тор" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском

Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника на стратегически важных участках фронта. Наносят поражение бронетехнике и живой силе ВСУ.

Надежное прикрытие передовым отрядам обеспечивает зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1". На Красноармейском направлении расчеты уничтожили разведывательный беспилотник "Лелека". Обнаружив вражескую цель, экипаж оперативно выехал на боевую позицию и отработал по заданным координатам управляемыми ракетами.

"Комплекс предназначен для ведения воздушной разведки, для опознавания воздушных целей. Разведку может вести на 360 градусов. То есть мы автономно, сами, можем обнаруживать цели, определять что за воздушная цель. И можем сами также ее обстрелять. Одновременно можем стрелять две воздушные цели в определенном секторе", - сообщил начальник расчета.