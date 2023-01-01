Politico: Зеленский пригласил лидеров Европы посетить Киев 9 мая

Владимир Зеленский попросил европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, а также продемонстрировать "дипломатическую силу" в противовес России. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщило издание Politico.

Отмечается, что Зеленский также планирует встретиться в мае с лидерами "коалиции желающих", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после возможного прекращения огня.

В 2023 году Владимир Зеленский объявил 9 мая на Украине Днём Европы вместо Дня Победы.