Гитлер отчаянно оборонял родной город: как советские войска освобождали Вену

К 80-й годовщине окончания Венской операции Минобороны рассекретило архивные документы, которые рассказывают об одном из ключевых сражений Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. На подступах к столице Австрии немцы выстроили три линии обороны, подтянув туда части Вермахта даже с Берлинского направления. Советское командование задействовало в боях силы второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршалов Толбухина и Малиновского.

Нацистская Германия обороняла Вену отчаянно. Здесь немцы выпускали "Мессершмитты". В округе были их последние нефтяные месторождения. Сам город они попытались превратить в крепость. Детали Венской наступательной операции, засекреченные ранее, публикует в новом разделе своего сайта Минобороны.

Продвигаться нашим войскам было нелегко. Немцы выстроили здесь три линии обороны с минными полями, колючей проволокой, ДОТами, ДЗОТами. На оборону города перебрасывались части Вермахта даже с Берлинского направления.

"Гитлер не жалел для Вены ничего. Ну, его родной город, как же. В Вене находились остатки восьми танковых дивизий. Шестой танковой армии СС. Там была пехота. И, более, того, там мобилизовывали “Фольксштурм” - от 14 до 65 лет", - рассказывает Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Немецкая пропаганда убеждала австрийцев, что русские будут их грабить, убивать или угонять в Сибирь. Красная армия своими действиями доказала обратное: при штурме Вены тяжелую артиллерию решила не применять, чтобы не разрушать город. Местные жители поверили своим глазам, а не ушам.

"При вступлении наших частей в населенные пункты Австрии местное население выходило на улицы, приветствовало наших солдат и офицеров восторженными возгласами. И всячески старалось проявить свое лояльное отношение к Красной армии", - рассказывает Юлия Венгер, ст, научный сотрудник 1-ого научно-исследовательского отдела ЦА МО РФ.

И эта лояльность была взаимной. Более того, в то трудное время австрийцам помогала именно Красная армия.

"30 тысяч тонн зерна и тысячу тонн муки мы поставили непосредственно в Вену. Сахар, даже кофе мы им поставляли из своих запасов", - говорит Михаил Мягков.

Вопрос взятия Вены упирался в контроль за переправами через Дунай, разделяющий город. Немцы взорвали все мосты, кроме одного - Имперского. Да и тот заминировали. По замыслу нашего командования, захватить его должен был десант, подобравшись к врагу по воде на бронекатерах. На одном из таких находился штурмовик Георгий Юматов, будущий актёр, сыгравший в фильме “Офицеры”. Те бои остались у него не только в памяти.

"Это не косметика в фильме была, это не грим. Это настоящие раны, которые получил Юматов, когда он брал Вену", - говорит Михаил Мягков.

Бой на Имперском мосту был страшный. Длился более суток. Но захватить его нашим бойцам не удалось бы без другого подвига. Красноармеец Николай Борисов и еще пятеро добровольцев через простреливаемые подступы смогли проникнуть в тыл врага и точно выполнить приказ.

"Прорвался через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного моста. А взрывчатые вещества бросили в воду. Мост был сохранен, и наша пехота двинулась вперед", - говорит Юлия Венгер.

Разведчик Борисов и его сослуживцы были представлены к званиям Героев Советского Союза. В Венской наступательной операции Красная армия безвозвратно потеряла почти 40 тысяч бойцов. А Германия свои потери уже не считала.