Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у ООО "Промтрансбанк" (ООО ПТБ), который занимал 177-е место в банковской системе Российской Федерации по размеру активов.

Как сообщает регулятор на своем официальном сайте, Промтрансбанк нарушал закон в области отмывания преступных доходов, а также не соблюдал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Также подчеркивается, что банк был хронически убыточным, а предпринимавшихся владельцем мер по восстановлению финансового положения было недостаточно для нормализации ситуации.

Поскольку Промтрансбанк был участником системы страхования вкладов, вкладчикам вернут деньги, но не более миллиона рублей на одного человека, считая начисленные проценты по вкладам.

Тем временем зашла речь о переподключении России к международной системе обмена банковской информации SWIFT – это необходимо, если Запад хочет возобновления черноморской продовольственной инициативы, известной также как зерновая сделка. Однако источники рассказали, что Европа не хочет возвращать российские банки в SWIFT, несмотря на готовность США.

При этом мир может оказаться перед лицом нового финансового кризиса — Соединенные Штаты развернули тарифную войну против множества государств, включая Евросоюз, Китай, Канаду. Лишь нежелание ассоциироваться с новым глобальным кризисом заставило президента США Дональда Трампа отсрочить введение огромных пошлин.